Осер - Сент-Этьен 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
26 Мая 2022 года в 20:00 (+03:00). Франция - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Сент-Этьен, которое состоится 26 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Паскаль Дюпра
История личных встреч
|01.02.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 0 ДВ
|25.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|01.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|09.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|20.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
|09.11.2010
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|31.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|19.09.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 0
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0