Айнтрахт Б - Герта 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
31 Июля 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Герта, которое состоится 31 Июля 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Михаэль Шиле
|Сандро Шварц
История личных встреч
|11.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|5 : 4
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|26.04.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
|08.12.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 2