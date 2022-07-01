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Айнтрахт Б - Герта 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
31 Июля 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Айнтрахт Б
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Герта, которое состоится 31 Июля 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Б
      Брауншвейг
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияМихаэль Шиле
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      11.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б5 : 4Герта
      20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Герта
      26.04.2014 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта2 : 0Айнтрахт Б
      08.12.2013 Германия - Бундеслига Тур 15 Айнтрахт Б0 : 2Герта

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