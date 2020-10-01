14:00 ()
Свернуть список

Страсбург - Ренн 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
01 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Страсбург
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ренн, которое состоится 01 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Страсбург
      Страсбург
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      ФранцияЖюльен Стефан
      ФранцияБруно Женезио
      История личных встреч
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Страсбург2 : 1Ренн
      24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн1 : 0Страсбург
      14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Ренн1 : 0Страсбург
      27.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Страсбург1 : 1Ренн
      25.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург0 : 2Ренн
      18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Страсбург0 : 2Ренн
      02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн1 : 4Страсбург
      06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн2 : 1Страсбург
      18.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Страсбург2 : 1Ренн
      26.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 35 Ренн3 : 0Страсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже92259-21829,6
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close