14:00 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 октября
Свернуть список

Эспаньол - Валенсия 02 Октября прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
02 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Эспаньол
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 02 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      ИталияДженнаро Гаттузо
      История личных встреч
      14.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол1 : 1Валенсия
      31.12.2021 Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 2Эспаньол
      16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Валенсия1 : 0Эспаньол
      02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол1 : 2Валенсия
      17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Валенсия0 : 0Эспаньол
      26.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Эспаньол2 : 0Валенсия
      08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Валенсия1 : 0Эспаньол
      19.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол0 : 2Валенсия
      13.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол0 : 1Валенсия
      15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Валенсия2 : 1Эспаньол
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид660017-618100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис650110-41583,3
      5
      Лига Европы
      		Осасуна64027-51266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал632110-21161,1
      7 Атлетико М631210-61055,6
      8 Реал Сосьедад63127-81055,6
      9 Валенсия630310-5950,0
      10 Мальорка62226-7844,4
      11 Жирона62137-7738,9
      12 Сельта62138-13738,9
      13 Райо Вальекано62137-8738,9
      14 Хетафе62136-12738,9
      15 Севилья61237-11527,8
      16 Вальядолид61143-11422,2
      17 Эспаньол61147-12422,2
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close