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ХИК - Лудогорец 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 3-й тур
ХИК
Лудогорец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Лудогорец, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ХИК
      Хельсинки, Финляндия
      Лудогорец
      Разград, Болгария
      Главные тренеры
      ФинляндияТони Коскела
      СловенияАнте Шимунджа
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Будё-Глимт2 4
      2
      Плей-офф
      		Арсенал1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен1 1
      4 Цюрих2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фенербахче2 4
      2
      Плей-офф
      		Ренн2 4
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЕК Ларнака2 3
      4 Динамо К2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис2 6
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома2 3
      4 ХИК2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брага2 6
      2
      Плей-офф
      		Юнион2 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион2 0
      4 Мальмё2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Сосьедад2 6
      2
      Плей-офф
      		Манчестер Юнайтед2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф2 3
      4 Омония2 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фейеноорд2 3
      2
      Плей-офф
      		Мидтьюлланн2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Лацио2 3
      4 Штурм2 3
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург2 6
      2
      Плей-офф
      		Карабах2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Нант2 3
      4 Олимпиакос2 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош2 6
      2
      Плей-офф
      		Трабзонспор2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Монако2 3
      4 Црвена Звезда2 0

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