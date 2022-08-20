Арминия - Карлсруэ 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
07 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Карлсруэ, которое состоится 07 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Ульрих Форте
|Даниэль Шернинг
|Кристиан Айхнер
История личных встреч
|21.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|3 : 3
|06.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|29.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|3 : 2
|07.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|1 : 1
|05.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|14.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|03.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|05.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|21.10.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16-6
|24
|80,0
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|10
|6
|3
|1
|19-11
|21
|70,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|6
|1
|3
|26-12
|19
|63,3
|4
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20-13
|17
|56,7
|5
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14-7
|17
|56,7
|6
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|56,7
|7
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19-16
|15
|50,0
|8
|Карлсруэ
|10
|4
|2
|4
|18-14
|14
|46,7
|9
|Хольштайн
|10
|3
|4
|3
|17-20
|13
|43,3
|10
|Ганза Р
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|43,3
|11
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14-15
|11
|36,7
|12
|Ян
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|36,7
|13
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13-22
|10
|33,3
|14
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9-18
|10
|33,3
|15
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11-14
|9
|30,0
|16
|Айнтрахт Б
|10
|2
|3
|5
|11-20
|9
|30,0
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13-18
|8
|26,7
| 18
Зона вылета
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13-19
|8
|26,7