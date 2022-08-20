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Ян - Гройтер Фюрт 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
07 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Ян
Гройтер Фюрт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Гройтер Фюрт, которое состоится 07 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ян
      Регенсбург
      Гройтер Фюрт
      Фюрт
      Главные тренеры
      Босния и ГерцеговинаМерсад Селимбегович
      ШвейцарияМарк Шнайдер
      История личных встреч
      17.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Ян1 : 2Гройтер Фюрт
      22.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Гройтер Фюрт3 : 1Ян
      31.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Ян0 : 2Гройтер Фюрт
      18.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Гройтер Фюрт1 : 0Ян
      18.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Ян0 : 2Гройтер Фюрт
      06.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Гройтер Фюрт1 : 1Ян
      13.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Гройтер Фюрт1 : 2Ян
      04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Ян3 : 2Гройтер Фюрт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Гамбург1080216-62480,0
      2
      Повышение
      		Дармштадт 981063119-112170,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Падерборн 071061326-121963,3
      4 Фортуна1052320-131756,7
      5 Хайденхайм1045114-71756,7
      6 Ганновер 961052318-141756,7
      7 Кайзерслаутерн1036119-161550,0
      8 Карлсруэ1042418-141446,7
      9 Хольштайн1034317-201343,3
      10 Ганза Р1041510-141343,3
      11 Санкт-Паули1025314-151136,7
      12 Ян103257-151136,7
      13 Магдебург1031613-221033,3
      14 Нюрнберг103169-181033,3
      15 Зандхаузен1023511-14930,0
      16 Айнтрахт Б1023511-20930,0
      17
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт1015413-18826,7
      18
      Зона вылета
      		Арминия1022613-19826,7

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