Ян - Гройтер Фюрт 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
07 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Гройтер Фюрт, которое состоится 07 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Мерсад Селимбегович
|Марк Шнайдер
История личных встреч
|17.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|1 : 2
|22.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|3 : 1
|31.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|18.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|1 : 0
|18.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|0 : 2
|06.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|13.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|1 : 2
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16-6
|24
|80,0
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|10
|6
|3
|1
|19-11
|21
|70,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|6
|1
|3
|26-12
|19
|63,3
|4
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20-13
|17
|56,7
|5
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14-7
|17
|56,7
|6
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|56,7
|7
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19-16
|15
|50,0
|8
|Карлсруэ
|10
|4
|2
|4
|18-14
|14
|46,7
|9
|Хольштайн
|10
|3
|4
|3
|17-20
|13
|43,3
|10
|Ганза Р
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|43,3
|11
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14-15
|11
|36,7
|12
|Ян
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|36,7
|13
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13-22
|10
|33,3
|14
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9-18
|10
|33,3
|15
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11-14
|9
|30,0
|16
|Айнтрахт Б
|10
|2
|3
|5
|11-20
|9
|30,0
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13-18
|8
|26,7
| 18
Зона вылета
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13-19
|8
|26,7