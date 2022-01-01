Краснодар - Химки 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
27 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Химки, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|18.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 16
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Краснодар» — «Химки». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2