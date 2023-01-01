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Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
21 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Уэльс Эндрю Крофтс (и.о.)
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
04.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион5 : 2Лестер Сити
23.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лестер Сити1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити2 : 2 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Лестер Сити
06.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Лестер Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити19 13 3 3 50-20 42 73.7
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед19 10 8 1 33-11 38 66.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
6 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
8 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
9 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
10 Челси19 8 4 7 22-21 28 49.1
11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
12 Кристал Пэлас19 6 5 8 18-27 23 40.4
13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
17 Борнмут19 4 4 11 18-41 16 28.1
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
19
Зона вылета
Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
20
Зона вылета
Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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