Реймс - Лорьян 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лорьян, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 2
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|17.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 3
|29.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 23
|0 : 1
|26.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 5
|2 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0
|29.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 1
|07.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|80.0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|75.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|71.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|63.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|61.7
|6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|58.3
|7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|56.7
|8
|Клермон
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|48.3
|9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|46.7
|10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|46.7
|11
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|43.3
|12
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|43.3
|13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|36.7
|14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|33.3
|15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|31.7
|16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|30.0
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|25.0
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|25.0
| 19
Зона вылета
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|21.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
|13.3