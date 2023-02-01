Вольфсбург - Бавария 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|6 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2