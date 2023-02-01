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Вольфсбург - Бавария 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
Вольфсбург
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
14.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 2 Бавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Бавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Бавария2 : 0Вольфсбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария6 : 0Вольфсбург
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург1 : 3Бавария
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург1 : 2Бавария

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