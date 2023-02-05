Порту - Визела 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Визела
Визела
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Альваро Пачеко
История личных встреч
|16.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 3
|4 : 0
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|30.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|4 : 2
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 3
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 4