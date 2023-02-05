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Порту - Визела 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Порту
Визела

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Визела
Визела
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Альваро Пачеко
История личных встреч
16.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 3 Порту4 : 0Визела
14.08.2022 Португалия - Примейра Тур 2 Визела0 : 1Порту
30.04.2022 Португалия - Примейра Тур 32 Порту4 : 2Визела
12.01.2022 Кубок Португалии 1/4 финала Визела1 : 3Порту
19.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Визела0 : 4Порту

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