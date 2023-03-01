Урал - Динамо М 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
18 Марта 2023 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Динамо М, которое состоится 18 Марта 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 2
|10.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|26.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|4 : 0
|10.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|03.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Редкая для российского футбола история произошла после скандального матча Кубка России. Игроку «Динамо» вручили золотую медаль после матча с «Зенитом». Это ещё за что?0'Команда Гончаренко не проигрывает уже 16 матчей во всех турнирах. Даже «Спартак» не может обыграть этот «Урал»! Проход дальше в Кубке России под вопросом0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Урал» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|84.2
|2
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|70.2
|3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|66.7
|4
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|56.1
|5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|56.1
|6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|50.9
|7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|50.9
|8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|43.9
|11
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|35.1
|12
|Локомотив М
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|33.3
|14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|24.6
| 15
Зона вылета
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|22.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|12.3