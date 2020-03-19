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Майнц - Фрайбург 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
Майнц
Фрайбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 19 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Майнц
      Майнц
      Фрайбург
      Фрайбург
      Главные тренеры
      ДанияБо Свенссон
      ГерманияКристиан Штрайх
      История личных встреч
      01.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург2 : 1Майнц
      12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург1 : 1Майнц
      18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц0 : 0Фрайбург
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц1 : 0Фрайбург
      22.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург1 : 3Майнц
      18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц1 : 2Фрайбург
      17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Фрайбург3 : 0Майнц
      05.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц5 : 0Фрайбург
      10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург1 : 3Майнц
      16.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Майнц2 : 0Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария24 15 7 2 71-25 52 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
      4
      Лига чемпионов
      		Унион24 13 6 5 36-28 45 62.5
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург24 13 6 5 37-33 45 62.5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф24 11 7 6 46-34 40 55.6
      7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
      8 Майнц24 10 6 8 39-35 36 50.0
      9 Байер24 10 4 10 43-39 34 47.2
      10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
      11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
      12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
      13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
      14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
      15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
      16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
      18
      Зона вылета
      		Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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