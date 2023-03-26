Россия - Ирак 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
26 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Ирак, которое состоится 26 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Ирак
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
Текстовая трансляция
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Самый известный представитель сборной Ирака – её тренер. Рассказываем, что нужно знать об испанце Хесусе Касасе, который в сезоне-2015/2016 помог «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.Материалы по теме У соперника сборной России особенный тренер. Он помог «Барселоне» выиграть девять трофеев 0'1:1 в гостевом матче с Ираном — удача для сборной России.Материалы по теме Футбол Карпина не способствует успехам сборной России. Игра с Ираном — ниже всякой критики 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Ирак. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.