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Ренн - Ланс 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
01 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Ренн
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
15КамерунзщКристофер Ву
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
6ФранцияпзLesley Ugochukwu
14ФранцияпзБенжамен Буриго
33ФранцияпзДезире Дуэ
17КамеруннпКарл Токо Экамби
9ФранциянпАрно Калимуэндо
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
21МализщМассадио Айдара
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
20ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
27.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс2 : 1Ренн
08.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Ланс1 : 0Ренн
08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Ренн1 : 1Ланс
06.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ланс0 : 0Ренн
05.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн0 : 2Ланс
28.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс0 : 1Ренн
04.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 0Ланс
26.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн2 : 0Ланс
17.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 9 Ланс0 : 0Ренн
16.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель28 18 5 5 53-28 59 70.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье28 11 3 14 44-47 36 42.9
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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