Ренн - Ланс 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
01 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Стив Манданда
|27
|зщ
|Амари Траоре
|23
|зщ
|Варме Омари
|15
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Lesley Ugochukwu
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|17
|нп
|Карл Токо Экамби
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Франк Эз
История личных встреч
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|04.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|26.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 0
|17.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 0
|16.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|78.6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|70.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|67.9
| 4
Лига Европы
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|64.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|59.5
|6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|58.3
|7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|52.4
|8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|52.4
|9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|51.2
|10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|48.8
|11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|42.9
|12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|41.7
|13
|Клермон
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|40.5
|14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|35.7
|15
|Страсбург
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|31.0
|16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|28.6
| 17
Зона вылета
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|27.4
| 18
Зона вылета
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|25.0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|11.9