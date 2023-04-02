23:53 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 апреля
Воскресенье 02 апреля
Свернуть список

Заря - Рух 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
02 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 19-й тур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рух которое состоится 02 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
Заря
Не начался
Рух В
Винники
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
09.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 4 3 : 1
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
28.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала 0 : 2 ДВ
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
11.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 1 : 1
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
03.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 0 : 2
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">4 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close