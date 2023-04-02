Заря - Рух 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
02 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рух которое состоится 02 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">
Заря
Не начался
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|09.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 1
Не начался
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Не начался
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|28.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
Не начался
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Не начался
Рух В">
|11.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
Не начался
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Не начался
Рух В">
|03.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 2
Не начался
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Не начался
Рух В">
|25.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|
Не начался
Рух В" alt="Заря
Не начался
Рух В">4 : 0