Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 27 Мая прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Динамо-Брест, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 2
|21.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|9
|8
|0
|1
|21-4
|24
|88.9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|9
|6
|3
|0
|14-4
|21
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|74.1
|4
|БАТЭ
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53.3
|5
|Славия-Мозырь
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|51.9
|6
|Ислочь
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|45.8
|7
|Гомель
|9
|2
|5
|2
|13-16
|11
|40.7
|8
|Сморгонь
|10
|3
|0
|7
|9-22
|9
|30.0
|9
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|10
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|11
|Нафтан
|9
|1
|2
|6
|4-16
|5
|18.5
|12
|Динамо-Брест
|9
|1
|1
|7
|8-17
|4
|14.8
|13
|Белшина
|9
|1
|2
|6
|6-18
|-6
|-11
|-22.2
|14
|Шахтёр С
|9
|7
|1
|1
|21-8
|-13
|-35
|-48.1
| 15
Зона вылета
|Энергетик-БГУ
|8
|2
|1
|5
|4-11
|-16
|-23
|-66.7