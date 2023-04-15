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Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 27 Мая прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Энергетик-БГУ
Динамо-Брест

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Динамо-Брест, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ0 : 0Динамо-Брест
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 2Энергетик-БГУ
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ0 : 0Динамо-Брест
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест0 : 1Энергетик-БГУ
19.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест2 : 1Энергетик-БГУ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Энергетик-БГУ2 : 1Динамо-Брест
24.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест6 : 2Энергетик-БГУ
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 0Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 3Динамо-Брест
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -16 -23 -66.7

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