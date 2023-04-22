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Манчестер Юнайтед - Фулхэм 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фулхэм
Лондон
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
12НидерландызщТирелл Маласиа
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
9ФранциянпАнтони Марсьяль
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
31ФранциязщИсса Диоп
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
10ШотландияпзТомас Кейрни
20Бразилиянп Виллиан
9СербиянпАлександр Митрович
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
19.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Юнайтед
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
09.02.2014 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Фулхэм
02.11.2013 Англия - Премьер-лига 10-й тур Фулхэм1 : 3Манчестер Юнайтед
02.02.2013 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Фулхэм
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм5 : 3
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Фулхэм
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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