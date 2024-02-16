Вильярреал - Марсель 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Марсель, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Марсель
Марсель, Франция
|1
|вр
|Пепе Рейна
|12
|зщ
|Эрик Бейи
|23
|зщ
|Айсса Манди
|17
|зщ
|Кико Фемения
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|19
|пз
|Франсис Коклен
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|11
|пз
|Амин Арит
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Исмаила Сарр
|29
|пз
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03