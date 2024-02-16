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Вильярреал - Марсель 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Вильярреал
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Марсель, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Марсель
Марсель, Франция
1ИспанияврПепе Рейна
12Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
23АлжирзщАйсса Манди
17ИспаниязщКико Фемения
5ИспаниязщХорхе Куэнка
19ФранцияпзФрансис Коклен
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
16ИспанияврПау Лопес
7ФранциязщЖонатан Клосс
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
3ФранциязщКентен Мерлен
11МароккопзАмин Арит
27ФранцияпзЖордан Верету
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
23СенегалпзИсмаила Сарр
29СенегалпзИлиман Ндиайе
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМарсель4 : 0Вильярреал
10.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Вильярреал
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМарсель4 : 0Вильярреал
03.03.2024Испания - Примера27-й турВильярреал5 : 1
23.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 3Вильярреал
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМарсель2 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМарсель4 : 0Вильярреал
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 5Марсель
25.02.2024Франция - Лига 123-й турМарсель4 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчМарсель3 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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