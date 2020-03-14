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Славия П - Милан 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Славия П
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Милан, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Милан
Милан, Италия
36ЧехияврИндржих Станек
27ЧехиязщТомаш Вичек
3ЧехиязщТомаш Голеш
4ЧехиязщДавид Зима
18ЧехиязщЯн Боржил
8ЧехиязщЛукаш Масопуст
17ЧехиязщЛукаш Провод
19ЛиберияпзОскар Дорли
21ЧехияпзДавид Доудера
33ЧехияпзОндржей Змрзлы
13ЧехиянпМоймир Хитил
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
24ДаниязщСимон Кьер
46ИталиязщМаттео Габбиа
19ФранциязщТео Эрнандес
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАпзКристиан Пулишич
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10ПортугалияпзРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2Славия П
10.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 24-й турСлавия П4 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2Славия П
03.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й тур0 : 0Славия П
25.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й турСлавия П3 : 0
18.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 21-й тур0 : 3Славия П
10.03.2024Италия - Серия А28-й турМилан1 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2Славия П
01.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Милан
25.02.2024Италия - Серия А26-й турМилан1 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч3 : 2Милан
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«Милан» успешно провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы, но к игре команды есть вопросы. Итальянская команда пропустила два мяча в большинстве.«Славия» отыграла больше часа вдесятером Яркий матч в еврокубках с шестью голами! «Милан» пропустил дважды в большинстве 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Славия» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Милан» — 4:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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