Славия П - Милан 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Милан, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Милан
Милан, Италия
|36
|вр
|Индржих Станек
|27
|зщ
|Томаш Вичек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Давид Зима
|18
|зщ
|Ян Боржил
|8
|зщ
|Лукаш Масопуст
|17
|зщ
|Лукаш Провод
|19
|пз
|Оскар Дорли
|21
|пз
|Давид Доудера
|33
|пз
|Ондржей Змрзлы
|13
|нп
|Моймир Хитил
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|10.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|4 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|03.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
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«Милан» успешно провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы, но к игре команды есть вопросы. Итальянская команда пропустила два мяча в большинстве.«Славия» отыграла больше часа вдесятером Яркий матч в еврокубках с шестью голами! «Милан» пропустил дважды в большинстве 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Славия» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Милан» — 4:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03