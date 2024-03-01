Вольфсбург - Аугсбург 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|19
|пз
|Ловро Майер
|40
|пз
|Кевин Паредес
|6
|пз
|Астер Вранкс
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|23
|нп
|Йонас Винд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|22
|зщ
|Яго
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Энрико Масен
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|8 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13