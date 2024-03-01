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Вольфсбург - Аугсбург 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вольфсбург
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
19ХорватияпзЛовро Майер
40СШАпзКевин Паредес
6БельгияпзАстер Вранкс
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
23ДаниянпЙонас Винд
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
22Бразилиязщ Яго
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
17ХорватияпзКристиян Якич
10ГерманияпзАрне Майер
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2Вольфсбург
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турАугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турАугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
18.05.2019Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург8 : 1Аугсбург
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Вольфсбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Вольфсбург
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турВольфсбург1 : 1
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 0Вольфсбург
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАугсбург1 : 0
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 6Аугсбург
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 0Аугсбург
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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