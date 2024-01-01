Герта - Шальке-04 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
17 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Шальке-04, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|14.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 2
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|25.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|02.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|26
|54
| 2
Повышение
|Хольштайн
|26
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|26
|43
|4
|Гамбург
|25
|41
|5
|Ганновер-96
|25
|39
|6
|Падерборн 07
|26
|39
|7
|Гройтер Фюрт
|26
|38
|8
|Нюрнберг
|26
|36
|9
|Карлсруэ
|25
|35
|10
|Эльверсберг
|26
|35
|11
|Герта
|25
|34
|12
|Магдебург
|25
|31
|13
|Веен
|25
|31
|14
|Шальке-04
|25
|30
|15
|Кайзерслаутерн
|25
|28
|16
|Ганза Р
|26
|28
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|26
|18