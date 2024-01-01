06:19 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 марта
Свернуть список

Герта - Шальке-04 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
17 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
Герта
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Шальке-04, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2Герта
14.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-045 : 2Герта
23.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта2 : 1Шальке-04
12.05.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 2Герта
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Герта3 : 0Шальке-04
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-043 : 2 ДВГерта
31.01.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта0 : 0Шальке-04
31.08.2019 Германия - Бундеслига 3-й тур Шальке-043 : 0Герта
25.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Герта2 : 2Шальке-04
02.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Шальке-040 : 2Герта
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Герта
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Герта2 : 2
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Герта
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Герта3 : 2
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Герта
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Шальке-043 : 3
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Шальке-043 : 1
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Шальке-04
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-041 : 0
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2649
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2643
4 Гамбург2541
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072639
7 Гройтер Фюрт2638
8 Нюрнберг2636
9 Карлсруэ2535
10 Эльверсберг2635
11 Герта2534
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2528
16 Ганза Р2628
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2627
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close