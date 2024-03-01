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Динамо М - Ростов 29 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Динамо М
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 29 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1Ростов
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 1Ростов
23.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Ростов0 : 2Динамо М
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ростов4 : 1Динамо М
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Динамо М2 : 0Ростов
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Динамо М2 : 1Ростов
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Динамо М1 : 2
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 0Динамо М
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 2 : 3Динамо М
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Ростов3 : 2
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 0Ростов
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ростов3 : 0
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0
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Уже совсем скоро нас ждёт возобновление РПЛ. Более 30 легионеров приняли участие в матчах своих сборных. Рассказываем, как они провели время во время международной паузы.Угальде забил чемпионам мира, а у Давилы и Кордобы — первые голы за сборные 38 легионеров РПЛ сыграли за свои сборные. У кого получилось лучше других? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2038
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Рубин2029
8 Крылья Советов2029
9 Пари Нижний Новгород2028
10 Ростов2027
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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