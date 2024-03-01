Динамо М - Ростов 29 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 29 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|3 : 2
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Уже совсем скоро нас ждёт возобновление РПЛ. Более 30 легионеров приняли участие в матчах своих сборных. Рассказываем, как они провели время во время международной паузы.Угальде забил чемпионам мира, а у Давилы и Кордобы — первые голы за сборные 38 легионеров РПЛ сыграли за свои сборные. У кого получилось лучше других? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|20
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Локомотив М
|20
|32
|6
|Спартак М
|20
|31
|7
|Рубин
|20
|29
|8
|Крылья Советов
|20
|29
|9
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|10
|Ростов
|20
|27
|11
|Факел
|20
|25
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Балтика
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|13