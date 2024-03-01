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Кадис - Гранада 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
29 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Кадис
Гранада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Гранада, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Гранада
Гранада
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
3 Испания зщ Фали Хименес
5 Испания зщ Виктор Чуст
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
27 Испания пз Роберт Наварро
12 Мали пз Роминиг Куаме
4 Испания пз Рубен Алькарас
7 Испания нп Рубен Собрино
16 Испания нп Кристофер Рамос
9 Испания нп Хуанми
25 Аргентина вр Аугусто Баталья
12 Испания зщ Рикард Санчес
2 Уругвай зщ Бруно Мендес
14 Испания зщ Игнаси Микель
15 Испания зщ Карлос Нева
20 Испания пз Серхио Руис
23 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Оскар Мелендо
18 Польша пз Камиль Юзвяк
19 Уругвай нп Факундо Пельистри
7 Аргентина нп Лукас Бое
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Уругвай Александер Медина
История личных встреч
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Гранада2 : 0Кадис
28.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Гранада0 : 0Кадис
13.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Кадис1 : 1Гранада
02.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Гранада0 : 1Кадис
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Кадис1 : 1Гранада
26.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Гранада1 : 1Кадис
11.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Кадис0 : 0Гранада
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Гранада2 : 1Кадис
06.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Кадис1 : 0Гранада
15.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Кадис
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Кадис2 : 0
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 1Кадис
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Кадис2 : 2
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 2 : 0Кадис
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Гранада
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Гранада2 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 5 : 1Гранада
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Гранада1 : 1
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур 3 : 3Гранада
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2913

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