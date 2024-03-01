Кадис - Гранада 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
29 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Гранада, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Гранада
Гранада
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|3
|зщ
|Фали Хименес
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|9
|нп
|Хуанми
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|18
|пз
|Камиль Юзвяк
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|7
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Александер Медина
История личных встреч
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|28.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 0
|13.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|11.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 0
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|06.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13