Лилль - Ланс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ланс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Франк Эз
История личных встреч
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|4 : 0
|03.05.2015
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|07.12.2014
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|26
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|26
|43
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|26
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20