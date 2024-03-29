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Лилль - Ланс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лилль
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ланс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ланс
Ланс
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
15 Франция зщ Лени Йоро
31 Бразилия зщ Исмаили
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Англия пз Анхель Гомес
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
2 Франция пз Рубен Агилар
26 Сенегал пз Нампали Менди
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
10 Португалия пз Давид Кошта
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Франк Эз
История личных встреч
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1Лилль
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 1Лилль
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль1 : 0Ланс
16.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль1 : 2Ланс
04.01.2022 Кубок Франции 1/16 финала Ланс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс1 : 0Лилль
07.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ланс0 : 3Лилль
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль4 : 0Ланс
03.05.2015 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль3 : 1Ланс
07.12.2014 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1Лилль
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 1Лилль
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 2
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 3Лилль
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 1Лилль
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 3Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 3 : 2 ДВЛанс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Монако2646
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2643
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2642
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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