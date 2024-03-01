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Жил Висенте - Фамаликан 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Жил Висенте
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
67 Португалия зщ Александри Пинту
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
76 Португалия пз Martim Neto
8 Швейцария нп Максим Домингес
7 Франция нп Tidjany Toure
9 Иран нп Али Алипур Гхара
70 Португалия нп Фелиш Коррея
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
20 Португалия пз Gustavo Sa
77 Бразилия нп Marcos Vinicios Lopes Moura
10 Португалия нп Шикинью
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Фамаликан3 : 1Жил Висенте
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте4 : 0Фамаликан
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 3Фамаликан
27.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
09.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 3Фамаликан
31.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 1Жил Висенте
07.04.2018 Португалия - Сегунда 32-й тур Фамаликан2 : 0Жил Висенте
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 2 : 1Жил Висенте
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 0 : 0Жил Висенте
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Жил Висенте1 : 1
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 1 : 3Жил Висенте
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Фамаликан
04.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 1
23.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 2Фамаликан
16.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2565
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2664
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2528
9 Жил Висенте2628
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2619

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