Жил Висенте - Фамаликан 29 Марта прямая трансляция
29 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|24
|пз
|Роман Гбане
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|7
|нп
|Tidjany Toure
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Джондер Кадис
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|09.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 3
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|64
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|25
|28
|9
|Жил Висенте
|26
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|26
|19