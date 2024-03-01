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Эштрела - Спортинг 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Спортинг
Лиссабон
30 Бразилия вр Бруно
3 Португалия зщ Диогу Фонсека
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
31 Гвинея-Бисау зщ Нану
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
28 Португалия пз Рубен Лима
8 Бразилия пз Leo Jaba
7 Мали пз Regis Ndo
29 Португалия нп Кикаш
12 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2Эштрела
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 0Эштрела
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 0Эштрела
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Эштрела1 : 1
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 2 : 0Эштрела
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг6 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Спортинг
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 3Спортинг
06.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Спортинг1 : 1
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2565
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2664
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2528
9 Жил Висенте2628
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2619

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