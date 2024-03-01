Эштрела - Спортинг 29 Марта прямая трансляция
29 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Спортинг
Лиссабон
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Диогу Фонсека
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|31
|зщ
|Нану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|28
|пз
|Рубен Лима
|8
|пз
|Leo Jaba
|7
|пз
|Regis Ndo
|29
|нп
|Кикаш
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|64
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|25
|28
|9
|Жил Висенте
|26
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|26
|19