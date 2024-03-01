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Бенфика - Шавиш 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Бенфика
Шавиш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Шавиш, которое состоится 29 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
87 Португалия пз Жоау Невеш
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
40 Нигерия зщ Джуниор Пиус
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
80 Португалия пз Рафаэл Гуззу
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
20 Португалия пз Рубен Рибейру
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Шавиш0 : 2Бенфика
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш1 : 0Бенфика
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика5 : 0Шавиш
26.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика4 : 0Шавиш
27.09.2018 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш2 : 2Бенфика
20.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Шавиш
14.08.2017 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш0 : 1Бенфика
25.02.2017 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика3 : 1Шавиш
24.09.2016 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш0 : 2Бенфика
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 1Бенфика
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 1Бенфика
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Бенфика2 : 2
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 5 : 0Бенфика
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Шавиш1 : 2
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Шавиш
01.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Шавиш1 : 5
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 1 : 1Шавиш
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Шавиш2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2565
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2664
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2528
9 Жил Висенте2628
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2619

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