Бенфика - Шавиш 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Шавиш, которое состоится 29 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|80
|пз
|Рафаэл Гуззу
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|5 : 0
|26.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|27.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|24.09.2016
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|64
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|25
|28
|9
|Жил Висенте
|26
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|26
|19