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Бристоль Сити - Лестер Сити 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
29 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Бристоль Сити
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Лестер Сити, которое состоится 29 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лестер Сити1 : 0Бристоль Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Бристоль Сити
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 0
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 2Бристоль Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Бристоль Сити
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 2Лестер Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 2Лестер Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 0 : 1Лестер Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лестер Сити1 : 2
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1 ДВЛестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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