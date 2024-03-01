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Миллуолл - Вест Бромвич Альбион 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
29 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Миллуолл
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 29 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл2 : 1Вест Бромвич Альбион
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
09.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Миллуолл0 : 2Вест Бромвич Альбион
13.08.2019 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 2Миллуолл
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Миллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Миллуолл
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Миллуолл
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл1 : 0
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Миллуолл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Миллуолл
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 4Вест Бромвич Альбион
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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