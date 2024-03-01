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Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
22.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Бирмингем Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Бирмингем Сити
28.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бирмингем Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бирмингем Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Бирмингем Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бирмингем Сити2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бирмингем Сити
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Бирмингем Сити
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бирмингем Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 4Бирмингем Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Бирмингем Сити0 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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