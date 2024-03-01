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Престон Норт Энд - Ротерхэм Юнайтед 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Престон Норт Энд
Ротерхэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1Престон Норт Энд
14.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Престон Норт Энд
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Престон Норт Энд0 : 0Ротерхэм Юнайтед
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Престон Норт Энд1 : 2Ротерхэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
05.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 3Престон Норт Энд
02.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Престон Норт Энд2 : 1Ротерхэм Юнайтед
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 3Престон Норт Энд
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Ротерхэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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