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Шеффилд Уэнсдей - Суонси Сити 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Суонси Сити, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити3 : 0Шеффилд Уэнсдей
13.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Суонси Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Суонси Сити
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Суонси Сити
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала, переигровки Суонси Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Уэнсдей0 : 0Суонси Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 6 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Суонси Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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