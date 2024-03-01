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Кардифф Сити - Сандерленд 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Кардифф Сити
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Сандерленд, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
24.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Сандерленд0 : 1Кардифф Сити
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити0 : 1Сандерленд
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сандерленд0 : 1Кардифф Сити
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити4 : 0Сандерленд
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сандерленд1 : 2Кардифф Сити
27.04.2014 Англия - Премьер-лига 36-й тур Сандерленд4 : 0Кардифф Сити
28.12.2013 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кардифф Сити2 : 2Сандерленд
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Кардифф Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити2 : 1
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Кардифф Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 4 : 2Сандерленд
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сандерленд0 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Сандерленд
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сандерленд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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