Хаддерсфилд Таун - Ковентри Сити 29 Марта прямая трансляция
29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ковентри Сити, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Марк Робинс
История личных встреч
|25.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 4
|28.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 4
|06.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 2
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|5 : 0
|01.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|26.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|38
|82
| 2
Повышение
|Лестер Сити
|37
|82
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|38
|81
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|36
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|38
|66
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|38
|61
|7
|Халл Сити
|37
|58
|8
|Ковентри Сити
|37
|57
|9
|Престон Норт Энд
|37
|56
|10
|Мидлсбро
|38
|54
|11
|Кардифф Сити
|38
|53
|12
|Сандерленд
|38
|48
|13
|Уотфорд
|38
|48
|14
|Бристоль Сити
|38
|47
|15
|Суонси Сити
|38
|46
|16
|Миллуолл
|38
|43
|17
|Блэкберн Роверс
|38
|42
|18
|Плимут Аргайл
|38
|41
|19
|Сток Сити
|38
|41
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|40
|21
|Бирмингем Сити
|38
|39
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|38
|39
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|38
|38
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|38
|20