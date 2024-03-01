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Хаддерсфилд Таун - Ковентри Сити 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Хаддерсфилд Таун
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ковентри Сити, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Марк Робинс
История личных встреч
25.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ковентри Сити1 : 1Хаддерсфилд Таун
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4Ковентри Сити
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Ковентри Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Ковентри Сити
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити0 : 0Хаддерсфилд Таун
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 4
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 3Ковентри Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 2Ковентри Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити5 : 0
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Ковентри Сити
26.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ковентри Сити5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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