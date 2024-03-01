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Уотфорд - Лидс Юнайтед 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Уотфорд
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Уотфорд
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Уотфорд0 : 3Лидс Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Уотфорд
20.02.2016 Кубок Англии 1/8 финала Уотфорд1 : 0Лидс Юнайтед
28.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед2 : 3Уотфорд
23.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Уотфорд4 : 1Лидс Юнайтед
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Уотфорд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Уотфорд1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Уотфорд
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Уотфорд1 : 2
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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