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Блэкберн Роверс - Ипсвич Таун 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Блэкберн Роверс
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ипсвич Таун, которое состоится 29 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун4 : 3Блэкберн Роверс
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Ипсвич Таун
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ипсвич Таун2 : 2Блэкберн Роверс
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ипсвич Таун3 : 2Блэкберн Роверс
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Ипсвич Таун
15.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Ипсвич Таун2 : 0Блэкберн Роверс
03.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Ипсвич Таун
02.05.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Блэкберн Роверс3 : 2Ипсвич Таун
18.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1Блэкберн Роверс
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Блэкберн Роверс1 : 1 3 : 4
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун6 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 1Ипсвич Таун
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун3 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ипсвич Таун3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3882
2
Повышение
Лестер Сити3782
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3881
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3843
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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