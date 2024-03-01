Днепр М - Арсенал 29 Марта прямая трансляция
29 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Арсенал, которое состоится 29 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|06.06.2021
|Беларусь - Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|5 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|3
|4
|БАТЭ
|1
|3
|5
|Торпедо-БелАЗ
|1
|3
|6
|Гомель
|1
|1
|7
|Динамо-Брест
|1
|1
|8
|Слуцк
|1
|1
|9
|Ислочь
|1
|1
|10
|Нафтан
|1
|0
|11
|Минск
|1
|0
|12
|Витебск
|1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|14
|Днепр М
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|1
|-17