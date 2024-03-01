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Днепр М - Арсенал 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Днепр М
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Арсенал, которое состоится 29 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1Арсенал
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Арсенал1 : 0Днепр М
06.11.2021 Беларусь - Первая лига 30-й тур Днепр М1 : 0Арсенал
21.08.2021 Беларусь - Первая лига 19-й тур Арсенал0 : 0Днепр М
06.06.2021 Беларусь - Первая лига 8-й тур Днепр М1 : 1Арсенал
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Днепр М
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 0Днепр М
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М3 : 1
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 5 : 0Днепр М
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1Арсенал
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Арсенал
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Арсенал
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал0 : 2
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн13
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
3
Квалификация Лиги конференций
Неман13
4 БАТЭ13
5 Торпедо-БелАЗ13
6 Гомель11
7 Динамо-Брест11
8 Слуцк11
9 Ислочь11
10 Нафтан10
11 Минск10
12 Витебск10
13 Арсенал10
14 Днепр М10
15
Зона вылета
Сморгонь10
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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