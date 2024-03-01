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Динамо-Брест - Сморгонь 29 Марта прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
29 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Динамо-Брест
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Сморгонь, которое состоится 29 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1Сморгонь
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 2
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Динамо-Брест
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 5 : 0Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 7 : 0Сморгонь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 4Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн13
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
3
Квалификация Лиги конференций
Неман13
4 БАТЭ13
5 Торпедо-БелАЗ13
6 Гомель11
7 Динамо-Брест11
8 Слуцк11
9 Ислочь11
10 Нафтан10
11 Минск10
12 Витебск10
13 Арсенал10
14 Днепр М10
15
Зона вылета
Сморгонь10
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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