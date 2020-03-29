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Дила - Сабуртало 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Дила
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Сабуртало, которое состоится 29 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила3 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2Дила
09.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Сабуртало
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало0 : 0Дила
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Сабуртало0 : 2Дила
30.08.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Сабуртало
22.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Сабуртало0 : 2Дила
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Сабуртало
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало0 : 0Дила
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Дила0 : 0Сабуртало
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Дила
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Сабуртало
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт412
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало410
3
Квалификация Лиги конференций
Дила49
4 Динамо Тб46
5 Торпедо Кт46
6 Колхети-191345
7 Телави43
8
Стыковая зона
Гагра43
9
Стыковая зона
Самтредиа42
10
Зона вылета
Самгурали41

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