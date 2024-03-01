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Колхети-1913 - Телави 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Колхети-1913
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Телави, которое состоится 29 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Телави
Телави
История личных встреч
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Колхети-1913
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 1Колхети-1913
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур 4 : 0Колхети-1913
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Телави
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 3 : 1Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт412
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало410
3
Квалификация Лиги конференций
Дила49
4 Динамо Тб46
5 Торпедо Кт46
6 Колхети-191345
7 Телави43
8
Стыковая зона
Гагра43
9
Стыковая зона
Самтредиа42
10
Зона вылета
Самгурали41

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