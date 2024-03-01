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Динамо Бт - Торпедо Кт 29 Марта прямая трансляция

29 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Динамо Бт
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Торпедо Кт, которое состоится 29 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1Торпедо Кт
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Бт
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт4 : 0Торпедо Кт
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Бт3 : 1Торпедо Кт
22.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 2Динамо Бт
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 3Динамо Бт
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо Кт
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Торпедо Кт4 : 1
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт412
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало410
3
Квалификация Лиги конференций
Дила49
4 Динамо Тб46
5 Торпедо Кт46
6 Колхети-191345
7 Телави43
8
Стыковая зона
Гагра43
9
Стыковая зона
Самтредиа42
10
Зона вылета
Самгурали41

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