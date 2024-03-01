Динамо Бт - Торпедо Кт 29 Марта прямая трансляция
29 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Торпедо Кт, которое состоится 29 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|22.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|4
|9
|4
|Динамо Тб
|4
|6
|5
|Торпедо Кт
|4
|6
|6
|Колхети-1913
|4
|5
|7
|Телави
|4
|3
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|4
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|4
|2
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|4
|1