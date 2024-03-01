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Оттава Сенаторз - Чикаго Блэкхоукс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), 19 292 зрителя (94% при вместимости 20 500)
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джастин Кеа (Вудвиль, Канада);
Оттава Сенаторз
Окончен
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс

  • 00:36
    1:0
    Клод Жиру
  • 06:08
    2:0
    Паркер Келли
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Оттава Сенаторз
    Оттава
    Чикаго Блэкхоукс
    Чикаго
    31ШвецияврАнтон Форсберг
    60:00
    70ФинляндияврЙоонас Корписало
    2РоссиязщАртём Зуб
    23:49
    85СШАзщДжейк Сандерсон
    26:09
    26ШвециязщЭрик Бреннстрём
    17:04
    24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
    17:39
    6КанадазщДжейкоб Чикран
    19:26
    43СШАзщТайлер Клевен
    14:07
    19КанаданпДрейк Батерсон
    16:29
    57СШАнпШейн Пинто
    16:09
    7СШАнпБрэди Ткачук
    15:48
    28КанаданпКлод Жиру
    19:47
    18ГерманиянпТим Штюцле
    21:23
    59КанаданпАнгус Крукшенк
    12:51
    21КанаданпМэтью Жозеф
    16:27
    71КанаданпРидли Грейг
    13:56
    81ЧехиянпДоминик Кубалик
    11:54
    27КанаданпПаркер Келли
    11:46
    12СШАнпМарк Кастелиц
    11:13
    14КанаданпБорис Катчук
    10:03
    34ЧехияврПетр Мразек
    57:31
    40ШвецияврАрвид Сёдерблом
    4СШАзщСет Джонс
    27:24
    72СШАзщАлекс Власик
    20:30
    24СШАзщДжейкоб Мегна
    16:27
    55КанадазщКевин Корчински
    22:43
    22РоссиязщНикита Зайцев
    06:15
    44СШАзщУайатт Кайзер
    20:56
    23ШвейцариянпФилипп Курашев
    19:13
    98КанаданпКоннор Бедард
    19:55
    8СШАнпРайан Донато
    14:34
    11КанаданпТейлор Рэддиш
    14:43
    90СШАнпТайлер Джонсон
    16:16
    17СШАнпНик Фолиньо
    18:53
    27ГерманиянпЛукас Райхель
    13:45
    89КанаданпАндреас Атанасиу
    14:19
    58КанаданпМаккензи Энтвистл
    12:12
    15СШАнпДжоуи Андерсон
    13:36
    16КанаданпДжейсон Дикинсон
    15:24
    84СШАнпЛэндон Слаггерт
    11:24
    Главные тренеры
    КанадаЖак Мартен (и.о.)
    КанадаЛюк Ричардсон
    История личных встреч
    17.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Оттава Сенаторз
    07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 0Оттава Сенаторз
    18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
    13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Чикаго Блэкхоукс
    02.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 1Оттава Сенаторз
    15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
    19.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 7Оттава Сенаторз
    05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
    22.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 БОттава Сенаторз
    10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 8Чикаго Блэкхоукс
    28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Оттава Сенаторз
    25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 3
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Оттава Сенаторз
    22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
    20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Оттава Сенаторз
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТЧикаго Блэкхоукс
    22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Чикаго Блэкхоукс
    20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Чикаго Блэкхоукс
    18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
    2 Бостон Брюинз7499
    3 Флорида Пантерз7397
    4 Каролина Харрикейнз7397
    5 Торонто Мэйпл Лифс7291
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
    7 Филадельфия Флайерз7482
    8 Вашингтон Кэпиталз7281
    9 Детройт Ред Уингз7279
    10 Нью-Йорк Айлендерс7277
    11 Нью-Джерси Дэвилз7376
    12 Питтсбург Пингвинз7274
    13 Баффало Сэйбрз7373
    14 Оттава Сенаторз7268
    15 Монреаль Канадиенс7268
    16 Коламбус Блю Джекетс7358
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Даллас Старз7399
    2 Ванкувер Кэнакс7298
    3 Колорадо Эвеланш7297
    4 Виннипег Джетс7294
    5 Эдмонтон Ойлерз7090
    6 Нэшвилл Предаторз7290
    7 Лос-Анджелес Кингз7187
    8 Вегас Голден Найтс7286
    9 Сент-Луис Блюз7280
    10 Миннесота Уайлд7177
    11 Калгари Флэймз7171
    12 Сиэтл Кракен7171
    13 Аризона Койотс7265
    14 Анахайм Дакс7252
    15 Чикаго Блэкхоукс7347
    16 Сан-Хосе Шаркс7140

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