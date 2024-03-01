Оттава Сенаторз - Чикаго Блэкхоукс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), 19 292 зрителя (94% при вместимости 20 500)
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джастин Кеа (Вудвиль, Канада);
Окончен
2 : 0
- 00:361:0Клод Жиру
- 06:082:0Паркер Келли
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|31
|вр
|Антон Форсберг
60:00
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
23:49
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
26:09
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
17:04
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
17:39
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
19:26
|43
|зщ
|Тайлер Клевен
14:07
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
16:29
|57
|нп
|Шейн Пинто
16:09
|7
|нп
|Брэди Ткачук
15:48
|28
|нп
|Клод Жиру
19:47
|18
|нп
|Тим Штюцле
21:23
|59
|нп
|Ангус Крукшенк
12:51
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
16:27
|71
|нп
|Ридли Грейг
13:56
|81
|нп
|Доминик Кубалик
11:54
|27
|нп
|Паркер Келли
11:46
|12
|нп
|Марк Кастелиц
11:13
|14
|нп
|Борис Катчук
10:03
|34
|вр
|Петр Мразек
57:31
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
27:24
|72
|зщ
|Алекс Власик
20:30
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
16:27
|55
|зщ
|Кевин Корчински
22:43
|22
|зщ
|Никита Зайцев
06:15
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
20:56
|23
|нп
|Филипп Курашев
19:13
|98
|нп
|Коннор Бедард
19:55
|8
|нп
|Райан Донато
14:34
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
14:43
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
16:16
|17
|нп
|Ник Фолиньо
18:53
|27
|нп
|Лукас Райхель
13:45
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
14:19
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
12:12
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
13:36
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
15:24
|84
|нп
|Лэндон Слаггерт
11:24
Главные тренеры
|Жак Мартен (и.о.)
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|17.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 7
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Бостон Брюинз
|74
|99
|3
|Флорида Пантерз
|73
|97
|4
|Каролина Харрикейнз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|72
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|72
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|8
|Вегас Голден Найтс
|72
|86
|9
|Сент-Луис Блюз
|72
|80
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|71
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|40