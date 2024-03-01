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Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 18 191 зритель (97% при вместимости 18 673)
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс

  • 29:50
    1:1
    Евгений Малкин
  • 36:11
    2:2
    Евгений Малкин
  • 40:35
    3:2
    Дрю О'Коннор
0'
20'
40'
60'
  • 25:20
    0:1
    Мэтью Оливье
  • 33:11
    1:2
    Коул Силлинджер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
39СШАврАлекс Неделькович
59:38
35КанадаврТристан Джерри
27КанадазщРайан Грейвз
05:27
58КанадазщКрис Летанг
31:15
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
19:11
65ШвециязщЭрик Карлссон
21:59
28ШвециязщМаркус Петтерссон
21:15
3СШАзщДжек Сент-Айвани
13:56
17СШАнпБрайан Раст
23:20
87КанаданпСидни Кросби
21:02
10СШАнпДрю О'Коннор
15:56
67ШвециянпРикард Ракелль
13:50
71РоссиянпЕвгений Малкин
17:58
8КанаданпМайкл Бантинг
18:32
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
09:44
20ДаниянпЛарс Эллер
16:19
18ФинляндиянпЕссе Пульюярви
08:40
22КанаданпСамуэль Пулен
09:01
77КанаданпДжефф Картер
14:12
19КанаданпРайлли Смит
16:16
40РоссияврДаниил Тарасов
57:33
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
78КанадазщДэймон Сиверсон
22:23
8СШАзщЗак Веренски
27:10
9РоссиязщИван Проворов
23:27
22КанадазщДжейк Бин
15:55
44КанадазщЭрик Гудбрансон
16:53
23КанадазщДжейк Кристиансен
10:41
10РоссиянпДмитрий Воронков
17:08
38КанаданпБун Дженнер
22:50
13СШАнпДжонни Годро
20:16
86РоссиянпКирилл Марченко
18:31
4КанаданпКоул Силлинджер
19:26
42ФранциянпАлександр Тексье
19:56
24КанаданпМэтью Оливье
14:33
16КанаданпБрендан Гонс
11:22
82ФинляндиянпМикаэль Пюухтия
12:34
72СШАнпКарсон Мейер
07:35
39КанаданпТайлер Энгл
07:02
67КанаданпДжеймс Малатеста
07:15
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5Питтсбург Пингвинз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Питтсбург Пингвинз
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 1Питтсбург Пингвинз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Питтсбург Пингвинз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Коламбус Блю Джекетс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Бостон Брюинз7499
3 Флорида Пантерз7397
4 Каролина Харрикейнз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7279
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7294
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Лос-Анджелес Кингз7187
8 Вегас Голден Найтс7286
9 Сент-Луис Блюз7280
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз7171
12 Сиэтл Кракен7171
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7140

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