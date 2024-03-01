Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 18 191 зритель (97% при вместимости 18 673)
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Окончен
3 : 2
- 29:501:1Евгений Малкин
- 36:112:2Евгений Малкин
- 40:353:2Дрю О'Коннор
0'
20'
40'
60'
- 25:200:1Мэтью Оливье
- 33:111:2Коул Силлинджер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|39
|вр
|Алекс Неделькович
59:38
|35
|вр
|Тристан Джерри
|27
|зщ
|Райан Грейвз
05:27
|58
|зщ
|Крис Летанг
31:15
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
19:11
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
21:59
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
21:15
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
13:56
|17
|нп
|Брайан Раст
23:20
|87
|нп
|Сидни Кросби
21:02
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
15:56
|67
|нп
|Рикард Ракелль
13:50
|71
|нп
|Евгений Малкин
17:58
|8
|нп
|Майкл Бантинг
18:32
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
09:44
|20
|нп
|Ларс Эллер
16:19
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
08:40
|22
|нп
|Самуэль Пулен
09:01
|77
|нп
|Джефф Картер
14:12
|19
|нп
|Райлли Смит
16:16
|40
|вр
|Даниил Тарасов
57:33
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
22:23
|8
|зщ
|Зак Веренски
27:10
|9
|зщ
|Иван Проворов
23:27
|22
|зщ
|Джейк Бин
15:55
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
16:53
|23
|зщ
|Джейк Кристиансен
10:41
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
17:08
|38
|нп
|Бун Дженнер
22:50
|13
|нп
|Джонни Годро
20:16
|86
|нп
|Кирилл Марченко
18:31
|4
|нп
|Коул Силлинджер
19:26
|42
|нп
|Александр Тексье
19:56
|24
|нп
|Мэтью Оливье
14:33
|16
|нп
|Брендан Гонс
11:22
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
12:34
|72
|нп
|Карсон Мейер
07:35
|39
|нп
|Тайлер Энгл
07:02
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
07:15
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 Б
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Бостон Брюинз
|74
|99
|3
|Флорида Пантерз
|73
|97
|4
|Каролина Харрикейнз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|72
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|72
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|8
|Вегас Голден Найтс
|72
|86
|9
|Сент-Луис Блюз
|72
|80
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|71
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|40