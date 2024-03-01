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Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Монреаль Канадиенс
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз

  • 12:58
    1:0
    Ник Судзуки
  • 16:46
    2:0
    Ессе Юлёнен
  • 57:05
    3:0
    Йоэль Армиа
  • 59:57
    4:1
    Джейк Эванс
0'
20'
40'
60'
  • 58:59
    3:1
    Оуэн Типпетт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
30СШАврКейден Примо
59:34
35КанадаврСэм Монтембо
21КанадазщКейден Гуле
22:54
8КанадазщМайк Мэтисон
25:04
58КанадазщДэвид Савар
20:25
72КанадазщАрбер Джекай
16:41
54СШАзщДжордан Харрис
18:14
47СШАзщДжейден Страбл
13:47
20СловакиянпЮрай Слафковски
15:40
14КанаданпНик Судзуки
20:41
22СШАнпКоул Кофилд
16:14
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
20:19
15КанаданпАлекс Ньюхук
16:54
11КанаданпБрендан Галлахер
12:25
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
09:11
71КанаданпДжейк Эванс
18:34
17КанаданпДжош Андерсон
13:46
49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
11:26
36СШАнпКолин Уайт
08:25
55КанаданпМайкл Пеццетта
07:22
33ШвецияврСамуэль Эрссон
57:44
32ШвецияврФеликс Сандстрём
6КанадазщТрэвис Санхайм
21:58
8СШАзщКэм Йорк
28:05
23СШАзщРонни Аттард
12:24
50ШвециязщАдам Гиннинг
13:17
77СШАзщЭрик Джонсон
15:31
5РоссиязщЕгор Замула
19:01
11КанаданпТрэвис Конечны
21:02
48КанаданпМорган Фрост
16:54
74КанаданпОуэн Типпетт
16:50
10СШАнпБобби Бринк
11:23
21КанаданпСкотт Лотон
21:05
86СШАнпДжоэль Фараби
18:01
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
12:05
25СШАнпРайан Пилинг
16:00
71КанаданпТайсон Фёрстер
20:46
89СШАнпКэм Аткинсон
10:54
14КанаданпШон Кутюрье
10:26
62ШвециянпОлле Люкселль
08:49
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи
СШАДжон Торторелла
История личных встреч
11.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 БМонреаль Канадиенс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Монреаль Канадиенс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 5Монреаль Канадиенс
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БФиладельфия Флайерз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Филадельфия Флайерз
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
22.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Монреаль Канадиенс2 : 3Филадельфия Флайерз
20.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Филадельфия Флайерз3 : 5Монреаль Канадиенс
18.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Монреаль Канадиенс0 : 2Филадельфия Флайерз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Монреаль Канадиенс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Монреаль Канадиенс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТФиладельфия Флайерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Бостон Брюинз7499
3 Флорида Пантерз7397
4 Каролина Харрикейнз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7279
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7294
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Лос-Анджелес Кингз7187
8 Вегас Голден Найтс7286
9 Сент-Луис Блюз7280
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз7171
12 Сиэтл Кракен7171
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7140

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