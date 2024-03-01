Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Окончен
4 : 1
- 12:581:0Ник Судзуки
- 16:462:0Ессе Юлёнен
- 57:053:0Йоэль Армиа
- 59:574:1Джейк Эванс
0'
20'
40'
60'
- 58:593:1Оуэн Типпетт
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|30
|вр
|Кейден Примо
59:34
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|21
|зщ
|Кейден Гуле
22:54
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
25:04
|58
|зщ
|Дэвид Савар
20:25
|72
|зщ
|Арбер Джекай
16:41
|54
|зщ
|Джордан Харрис
18:14
|47
|зщ
|Джейден Страбл
13:47
|20
|нп
|Юрай Слафковски
15:40
|14
|нп
|Ник Судзуки
20:41
|22
|нп
|Коул Кофилд
16:14
|40
|нп
|Йоэль Армиа
20:19
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
16:54
|11
|нп
|Брендан Галлахер
12:25
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
09:11
|71
|нп
|Джейк Эванс
18:34
|17
|нп
|Джош Андерсон
13:46
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
11:26
|36
|нп
|Колин Уайт
08:25
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
07:22
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
57:44
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
21:58
|8
|зщ
|Кэм Йорк
28:05
|23
|зщ
|Ронни Аттард
12:24
|50
|зщ
|Адам Гиннинг
13:17
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
15:31
|5
|зщ
|Егор Замула
19:01
|11
|нп
|Трэвис Конечны
21:02
|48
|нп
|Морган Фрост
16:54
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
16:50
|10
|нп
|Бобби Бринк
11:23
|21
|нп
|Скотт Лотон
21:05
|86
|нп
|Джоэль Фараби
18:01
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
12:05
|25
|нп
|Райан Пилинг
16:00
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
20:46
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
10:54
|14
|нп
|Шон Кутюрье
10:26
|62
|нп
|Олле Люкселль
08:49
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Джон Торторелла
История личных встреч
|11.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|22.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|2 : 3
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 5
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|0 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Бостон Брюинз
|74
|99
|3
|Флорида Пантерз
|73
|97
|4
|Каролина Харрикейнз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|72
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|72
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|8
|Вегас Голден Найтс
|72
|86
|9
|Сент-Луис Блюз
|72
|80
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|71
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|40