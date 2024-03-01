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Флорида Пантерз - Нью-Йорк Айлендерс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Флорида Пантерз
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс

  • 08:13
    1:0
    Владимир Тарасенко
  • 26:32
    2:1
    Александр Барков
0'
20'
40'
60'
  • 13:20
    1:1
    Райан Пулок
  • 28:43
    2:2
    Мэтью Барзал
  • 30:42
    2:3
    Жан-Габриэль Пажо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
41СШАврЭнтони Столарз
57:33
72РоссияврСергей Бобровский
5КанадазщАарон Экблад
22:13
42ШвециязщГустав Форслинг
22:26
62КанадазщБрэндон Монтур
20:36
77ФинляндиязщНико Миккола
18:47
7РоссиязщДмитрий Куликов
16:07
91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
15:21
16ФинляндиянпАлександр Барков
19:02
10РоссиянпВладимир Тарасенко
13:48
17КанаданпЭван Родригес
10:38
19СШАнпМэттью Ткачук
17:10
9КанаданпСэм Беннетт
14:38
23КанаданпКартер Вераге
16:22
13КанаданпСэм Райнхарт
19:07
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
15:42
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
17:57
82ШвециянпКевин Стенлунд
13:48
18КанаданпСтивен Лоренц
08:28
21КанаданпНик Казинс
07:41
40РоссияврСемён Варламов
59:54
30РоссияврИлья Сорокин
8КанадазщНоа Добсон
20:13
3КанадазщАдам Пелеч
15:34
41КанадазщРоберт Бортуццо
15:54
28РоссиязщАлександр Романов
15:52
6КанадазщРайан Пулок
24:38
2СШАзщМайк Райлли
23:10
21СШАнпКайл Палмьери
20:25
14КанаданпБо Хорват
21:34
29СШАнпБрок Нельсон
22:54
20СШАнпХадсон Фэшинг
10:08
13КанаданпМэтью Барзал
17:28
27СШАнпАндерс Ли
16:05
18ШвециянпПьер Энгвалль
15:58
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
17:38
53КанаданпКейси Сизикас
11:51
15КанаданпКэл Клаттербак
10:59
32СШАнпКайл Маклин
09:28
17КанаданпМэтт Мартин
07:41
Главные тренеры
КанадаПол Морис
КанадаПатрик Руа
История личных встреч
28.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Флорида Пантерз
24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 3Флорида Пантерз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Нью-Йорк Айлендерс
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Нью-Йорк Айлендерс
07.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз1 : 5Нью-Йорк Айлендерс
05.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Флорида Пантерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БФлорида Пантерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 3
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Бостон Брюинз7499
3 Флорида Пантерз7397
4 Каролина Харрикейнз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7279
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7294
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Лос-Анджелес Кингз7187
8 Вегас Голден Найтс7286
9 Сент-Луис Блюз7280
10 Миннесота Уайлд7177
11 Калгари Флэймз7171
12 Сиэтл Кракен7171
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7140

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