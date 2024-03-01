Флорида Пантерз - Нью-Йорк Айлендерс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
29 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Окончен
2 : 3
- 08:131:0Владимир Тарасенко
- 26:322:1Александр Барков
0'
20'
40'
60'
- 13:201:1Райан Пулок
- 28:432:2Мэтью Барзал
- 30:422:3Жан-Габриэль Пажо
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|41
|вр
|Энтони Столарз
57:33
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
22:13
|42
|зщ
|Густав Форслинг
22:26
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
20:36
|77
|зщ
|Нико Миккола
18:47
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
16:07
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
15:21
|16
|нп
|Александр Барков
19:02
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
13:48
|17
|нп
|Эван Родригес
10:38
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
17:10
|9
|нп
|Сэм Беннетт
14:38
|23
|нп
|Картер Вераге
16:22
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
19:07
|15
|нп
|Антон Лунделль
15:42
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
17:57
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
13:48
|18
|нп
|Стивен Лоренц
08:28
|21
|нп
|Ник Казинс
07:41
|40
|вр
|Семён Варламов
59:54
|30
|вр
|Илья Сорокин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
20:13
|3
|зщ
|Адам Пелеч
15:34
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
15:54
|28
|зщ
|Александр Романов
15:52
|6
|зщ
|Райан Пулок
24:38
|2
|зщ
|Майк Райлли
23:10
|21
|нп
|Кайл Палмьери
20:25
|14
|нп
|Бо Хорват
21:34
|29
|нп
|Брок Нельсон
22:54
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
10:08
|13
|нп
|Мэтью Барзал
17:28
|27
|нп
|Андерс Ли
16:05
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
15:58
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
17:38
|53
|нп
|Кейси Сизикас
11:51
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
10:59
|32
|нп
|Кайл Маклин
09:28
|17
|нп
|Мэтт Мартин
07:41
Главные тренеры
|Пол Морис
|Патрик Руа
История личных встреч
|28.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 5
|05.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Бостон Брюинз
|74
|99
|3
|Флорида Пантерз
|73
|97
|4
|Каролина Харрикейнз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|72
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|72
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|8
|Вегас Голден Найтс
|72
|86
|9
|Сент-Луис Блюз
|72
|80
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|71
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|40