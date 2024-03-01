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Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), 18 906 зрителей (99% при вместимости 19 041)
29 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Каролина Харрикейнз
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз

  • 24:42
    1:0
    Себастьян Ахо
  • 25:49
    2:0
    Сет Джарвис
  • 30:46
    3:0
    Мартин Нечас
  • 36:23
    4:0
    Брэди Шей
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Каролина Харрикейнз
    Роли
    Детройт Ред Уингз
    Детройт
    52РоссияврПётр Кочетков
    31ДанияврФредерик Андерсен
    59:38
    8КанадазщБрент Бёрнс
    20:39
    74СШАзщДжейккоб Славин
    20:03
    22СШАзщБретт Песке
    19:34
    76СШАзщБрэди Шей
    19:55
    5СШАзщДжейлен Чатфилд
    17:54
    7РоссиязщДмитрий Орлов
    18:39
    11КанаданпДжордан Стаал
    13:58
    24КанаданпСет Джарвис
    17:43
    20ФинляндиянпСебастьян Ахо
    16:21
    59СШАнпДжейк Гюнцель
    14:50
    86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
    16:48
    37РоссиянпАндрей Свечников
    17:10
    88ЧехиянпМартин Нечас
    15:37
    92РоссиянпЕвгений Кузнецов
    14:46
    48КанаданпДжордан Мартинук
    12:34
    23СШАнпСтефан Ноэсен
    10:52
    18СШАнпДжек Друри
    13:54
    82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
    12:53
    47КанадаврДжеймс Раймер
    59:38
    34СШАврАлекс Лайон
    46СШАзщДжефф Питри
    18:42
    53ГерманиязщМориц Зайдер
    18:15
    8КанадазщБен Шьяро
    18:13
    77ШвециязщСимон Эдвинссон
    18:09
    41СШАзщШейн Гостисбер
    16:26
    2ФинляндиязщОлли Мяяття
    16:13
    3СШАзщДжастин Холл
    13:12
    23ШвециянпЛукас Рэймонд
    16:48
    71СШАнпДилан Ларкин
    20:04
    57КанаданпДэвид Перрон
    17:15
    37СШАнпДжей Ти Комфер
    18:20
    93СШАнпАлекс Дебринкэт
    17:07
    36СШАнпКристиан Фишер
    11:48
    18СШАнпЭндрю Копп
    13:44
    27КанаданпМайкл Расмуссен
    17:27
    90КанаданпДжо Велено
    15:46
    14КанаданпРобби Фаббри
    15:11
    17НидерландынпДаниэль Спронг
    12:44
    Главные тренеры
    КанадаРод Бриндамор
    СШАДерек Лалонд
    История личных встреч
    20.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2Детройт Ред Уингз
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Каролина Харрикейнз
    12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Детройт Ред Уингз
    31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Каролина Харрикейнз
    14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Каролина Харрикейнз
    15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 3Детройт Ред Уингз
    02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
    17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Детройт Ред Уингз
    30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Детройт Ред Уингз
    13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Детройт Ред Уингз
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Каролина Харрикейнз
    25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1
    23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 6 БКаролина Харрикейнз
    22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
    20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
    22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
    20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТ
    18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
    2 Каролина Харрикейнз7499
    3 Бостон Брюинз7499
    4 Флорида Пантерз7397
    5 Торонто Мэйпл Лифс7291
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
    7 Филадельфия Флайерз7482
    8 Вашингтон Кэпиталз7281
    9 Детройт Ред Уингз7379
    10 Нью-Йорк Айлендерс7277
    11 Нью-Джерси Дэвилз7376
    12 Питтсбург Пингвинз7274
    13 Баффало Сэйбрз7373
    14 Оттава Сенаторз7268
    15 Монреаль Канадиенс7268
    16 Коламбус Блю Джекетс7358
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Даллас Старз7399
    2 Ванкувер Кэнакс7298
    3 Колорадо Эвеланш7297
    4 Виннипег Джетс7294
    5 Эдмонтон Ойлерз7090
    6 Нэшвилл Предаторз7290
    7 Лос-Анджелес Кингз7187
    8 Вегас Голден Найтс7286
    9 Сент-Луис Блюз7280
    10 Миннесота Уайлд7177
    11 Калгари Флэймз7171
    12 Сиэтл Кракен7171
    13 Аризона Койотс7265
    14 Анахайм Дакс7252
    15 Чикаго Блэкхоукс7347
    16 Сан-Хосе Шаркс7140

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