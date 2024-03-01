Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), 18 906 зрителей (99% при вместимости 19 041)
29 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Окончен
4 : 0
- 24:421:0Себастьян Ахо
- 25:492:0Сет Джарвис
- 30:463:0Мартин Нечас
- 36:234:0Брэди Шей
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Детройт Ред Уингз
Детройт
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
59:38
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
20:39
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
20:03
|22
|зщ
|Бретт Песке
19:34
|76
|зщ
|Брэди Шей
19:55
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
17:54
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
18:39
|11
|нп
|Джордан Стаал
13:58
|24
|нп
|Сет Джарвис
17:43
|20
|нп
|Себастьян Ахо
16:21
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
14:50
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
16:48
|37
|нп
|Андрей Свечников
17:10
|88
|нп
|Мартин Нечас
15:37
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
14:46
|48
|нп
|Джордан Мартинук
12:34
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
10:52
|18
|нп
|Джек Друри
13:54
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
12:53
|47
|вр
|Джеймс Раймер
59:38
|34
|вр
|Алекс Лайон
|46
|зщ
|Джефф Питри
18:42
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
18:15
|8
|зщ
|Бен Шьяро
18:13
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
18:09
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
16:26
|2
|зщ
|Олли Мяяття
16:13
|3
|зщ
|Джастин Холл
13:12
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
16:48
|71
|нп
|Дилан Ларкин
20:04
|57
|нп
|Дэвид Перрон
17:15
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
18:20
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
17:07
|36
|нп
|Кристиан Фишер
11:48
|18
|нп
|Эндрю Копп
13:44
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
17:27
|90
|нп
|Джо Велено
15:46
|14
|нп
|Робби Фаббри
15:11
|17
|нп
|Даниэль Спронг
12:44
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|20.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|72
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|8
|Вегас Голден Найтс
|72
|86
|9
|Сент-Луис Блюз
|72
|80
|10
|Миннесота Уайлд
|71
|77
|11
|Калгари Флэймз
|71
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|40