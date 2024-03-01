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Сент-Луис Блюз - Калгари Флэймз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Сент-Луис Блюз
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз

  • 13:02
    1:0
    Захари Болдюк
  • 23:27
    2:2
    Джейк Нейборс
  • 28:54
    3:2
    Павел Бучневич
  • 42:04
    4:3
    Брэндон Саад
  • 58:45
    5:3
    Павел Бучневич
0'
20'
40'
60'
  • 14:48
    1:1
    Андрей Кузьменко
  • 18:37
    1:2
    Джонатан Юбердо
  • 36:50
    3:3
    Андрей Кузьменко
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Калгари Флэймз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Калгари Флэймз
Калгари
50КанадаврДжордан Биннингтон
59:33
30КанадаврДжоэль Хофер
47СШАзщТори Крюг
18:28
55КанадазщКолтон Парэйко
23:59
4СШАзщНик Ледди
21:16
51СШАзщМэттью Кессел
14:12
72СШАзщДжастин Фолк
18:58
48СШАзщСкотт Перунович
17:46
18КанаданпРоберт Томас
19:49
89РоссиянпПавел Бучневич
20:05
25КанаданпДжордан Кайру
16:39
10КанаданпБрэйден Шенн
16:27
20СШАнпБрэндон Саад
14:15
13РоссиянпАлексей Торопченко
11:52
12СШАнпКевин Хейз
16:14
76КанаданпЗахари Болдюк
15:24
42ФинляндиянпКаспери Капанен
09:46
52КанаданпЗак Дин
09:21
26АвстралиянпНатан Уокер
11:15
63КанаданпДжейк Нейборс
19:04
32СШАврДастин Вольф
57:30
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
4ШвециязщРасмус Андерссон
24:06
62РоссиязщДаниил Мироманов
19:37
52КанадазщМаккензи Уигар
22:18
94КанадазщБрейден Пахал
15:55
44КанадазщДжоэль Хэнли
20:46
28РоссиязщНикита Охотюк
14:38
76СловакиянпМартин Поспишил
13:10
91КанаданпНазем Кадри
19:30
47КанаданпКоннор Зари
12:20
27СШАнпМэтт Коронато
12:05
11ШвециянпМикаэль Баклунд
18:56
20СШАнпБлейк Коулман
16:40
96РоссиянпАндрей Кузьменко
18:12
17БеларусьнпЕгор Шарангович
14:42
10КанаданпДжонатан Юбердо
20:09
15КанаданпДрайден Хант
08:27
21СШАнпКевин Руни
13:37
18КанаданпЭй Джей Грир
11:27
Главные тренеры
КанадаДрю Баннистер (и.о.)
КанадаРайан Хаска
История личных встреч
24.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4Сент-Луис Блюз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3Сент-Луис Блюз
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Калгари Флэймз
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5Сент-Луис Блюз
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 6Сент-Луис Блюз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Калгари Флэймз
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 1Сент-Луис Блюз
29.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БСент-Луис Блюз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0Калгари Флэймз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7187
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7171
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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