Сент-Луис Блюз - Калгари Флэймз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Окончен
5 : 3
- 13:021:0Захари Болдюк
- 23:272:2Джейк Нейборс
- 28:543:2Павел Бучневич
- 42:044:3Брэндон Саад
- 58:455:3Павел Бучневич
0'
20'
40'
60'
- 14:481:1Андрей Кузьменко
- 18:371:2Джонатан Юбердо
- 36:503:3Андрей Кузьменко
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Калгари Флэймз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Калгари Флэймз
Калгари
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
59:33
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|47
|зщ
|Тори Крюг
18:28
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
23:59
|4
|зщ
|Ник Ледди
21:16
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
14:12
|72
|зщ
|Джастин Фолк
18:58
|48
|зщ
|Скотт Перунович
17:46
|18
|нп
|Роберт Томас
19:49
|89
|нп
|Павел Бучневич
20:05
|25
|нп
|Джордан Кайру
16:39
|10
|нп
|Брэйден Шенн
16:27
|20
|нп
|Брэндон Саад
14:15
|13
|нп
|Алексей Торопченко
11:52
|12
|нп
|Кевин Хейз
16:14
|76
|нп
|Захари Болдюк
15:24
|42
|нп
|Каспери Капанен
09:46
|52
|нп
|Зак Дин
09:21
|26
|нп
|Натан Уокер
11:15
|63
|нп
|Джейк Нейборс
19:04
|32
|вр
|Дастин Вольф
57:30
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
24:06
|62
|зщ
|Даниил Мироманов
19:37
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
22:18
|94
|зщ
|Брейден Пахал
15:55
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
20:46
|28
|зщ
|Никита Охотюк
14:38
|76
|нп
|Мартин Поспишил
13:10
|91
|нп
|Назем Кадри
19:30
|47
|нп
|Коннор Зари
12:20
|27
|нп
|Мэтт Коронато
12:05
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
18:56
|20
|нп
|Блейк Коулман
16:40
|96
|нп
|Андрей Кузьменко
18:12
|17
|нп
|Егор Шарангович
14:42
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
20:09
|15
|нп
|Драйден Хант
08:27
|21
|нп
|Кевин Руни
13:37
|18
|нп
|Эй Джей Грир
11:27
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Райан Хаска
История личных встреч
|24.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|29.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40