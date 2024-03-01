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Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 589 зрителей (90% при вместимости 20 554)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Миннесота Уайлд
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс

  • 16:01
    1:0
    Йоэль Эрикссон Эк
  • 40:18
    2:1
    Мэтт Болди
  • 59:06
    3:1
    Райан Хартман
0'
20'
40'
60'
  • 29:26
    1:1
    Микаэль Гранлунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
32ШвецияврФилип Густавссон
60:00
29КанадаврМарк-Андре Флёри
25ШвециязщЮнас Бродин
21:23
7СШАзщБрок Фэйбер
22:41
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
20:52
24СШАзщЗак Богосян
18:27
47КанадазщДеклан Чисхольм
17:42
4СШАзщДжон Меррилл
14:58
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17:09
12СШАнпМэтт Болди
18:23
97РоссиянпКирилл Капризов
21:52
38СШАнпРайан Хартман
16:16
23АвстриянпМарко Росси
18:10
90ШвециянпМаркус Юханссон
14:49
89КанаданпФредерик Годро
14:00
10СШАнпВинни Леттьери
09:55
22РоссиянпМарат Хуснутдинов
14:08
11КанаданпАдам Бекман
09:22
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
17:02
27КанаданпДжейк Луккини
10:51
29КанадаврМаккензи Блэквуд
59:27
1СШАврДэвин Кули
4КанадазщКайл Берроуз
20:46
38КанадазщМарио Ферраро
21:05
84ЧехиязщЯн Рутта
18:54
3СШАзщГенри Тран
21:04
33КанадазщКален Эддисон
20:43
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
15:10
68КанаданпМайк Хоффман
14:41
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
17:32
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
19:48
10РоссиянпКлим Костин
17:01
90СШАнпДжастин Бейли
13:24
11СШАнпЛюк Канин
17:03
72ШвециянпВильям Эклунд
19:01
7ГерманиянпНико Штурм
14:36
17СШАнпТомас Бордело
13:16
18ЧехиянпФилип Задина
09:55
22СШАнпРайан Карпентер
11:49
62СШАнпКевин Лабанк
10:52
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Сан-Хосе Шаркс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Миннесота Уайлд
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3 БСан-Хосе Шаркс
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4Сан-Хосе Шаркс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Миннесота Уайлд
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Сан-Хосе Шаркс
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2Сан-Хосе Шаркс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Миннесота Уайлд
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТ
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Сан-Хосе Шаркс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс72100
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7297
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7090
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7187
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7171
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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