Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 589 зрителей (90% при вместимости 20 554)
29 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Окончен
3 : 1
- 16:011:0Йоэль Эрикссон Эк
- 40:182:1Мэтт Болди
- 59:063:1Райан Хартман
0'
20'
40'
60'
- 29:261:1Микаэль Гранлунд
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|32
|вр
|Филип Густавссон
60:00
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|25
|зщ
|Юнас Бродин
21:23
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
22:41
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
20:52
|24
|зщ
|Зак Богосян
18:27
|47
|зщ
|Деклан Чисхольм
17:42
|4
|зщ
|Джон Меррилл
14:58
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
17:09
|12
|нп
|Мэтт Болди
18:23
|97
|нп
|Кирилл Капризов
21:52
|38
|нп
|Райан Хартман
16:16
|23
|нп
|Марко Росси
18:10
|90
|нп
|Маркус Юханссон
14:49
|89
|нп
|Фредерик Годро
14:00
|10
|нп
|Винни Леттьери
09:55
|22
|нп
|Марат Хуснутдинов
14:08
|11
|нп
|Адам Бекман
09:22
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
17:02
|27
|нп
|Джейк Луккини
10:51
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
59:27
|1
|вр
|Дэвин Кули
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
20:46
|38
|зщ
|Марио Ферраро
21:05
|84
|зщ
|Ян Рутта
18:54
|3
|зщ
|Генри Тран
21:04
|33
|зщ
|Кален Эддисон
20:43
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
15:10
|68
|нп
|Майк Хоффман
14:41
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
17:32
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
19:48
|10
|нп
|Клим Костин
17:01
|90
|нп
|Джастин Бейли
13:24
|11
|нп
|Люк Канин
17:03
|72
|нп
|Вильям Эклунд
19:01
|7
|нп
|Нико Штурм
14:36
|17
|нп
|Томас Бордело
13:16
|18
|нп
|Филип Задина
09:55
|22
|нп
|Райан Карпентер
11:49
|62
|нп
|Кевин Лабанк
10:52
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|100
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|72
|97
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|70
|90
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|71
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40